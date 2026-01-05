В Красноярском крае белый медведь напал на семью из трех человек

Белый медведь напал на семью из трех человек в поселке Носок на севере Красноярского края России, в числе пострадавших ребенок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Было установлено, что в результате нападения белого медведя пострадали трое граждан 1983, 2006 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении.

Семью вывезли для оказания медицинской помощи, сейчас решается вопрос о транспортировке одного из пострадавших в районную больницу Дудинки для дальнейшего лечения.

Инцидент произошел в Таймырском-Долгано Ненецком районе, в 40 км от поселка Носок, в месте для ловли рыбы. Помощь семье оказал участковый уполномоченный полиции вместе с местными жителями. Они выехали на вездеходе и снегоходах на место для отпугивания животного.

"Увидев приближающуюся технику, животное скрылось. Местными жителями были оповещены соседние рыболовецкие точки, а также встречные транспортные средства, следующие в Носковскую тундру, о нахождении в районе Бреховских островов белого медведя", - уточнили в полиции.