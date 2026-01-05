Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 17:01
    В Красноярском крае белый медведь напал на семью из трех человек

    Белый медведь напал на семью из трех человек в поселке Носок на севере Красноярского края России, в числе пострадавших ребенок.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

    "Было установлено, что в результате нападения белого медведя пострадали трое граждан 1983, 2006 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении.

    Семью вывезли для оказания медицинской помощи, сейчас решается вопрос о транспортировке одного из пострадавших в районную больницу Дудинки для дальнейшего лечения.

    Инцидент произошел в Таймырском-Долгано Ненецком районе, в 40 км от поселка Носок, в месте для ловли рыбы. Помощь семье оказал участковый уполномоченный полиции вместе с местными жителями. Они выехали на вездеходе и снегоходах на место для отпугивания животного.

    "Увидев приближающуюся технику, животное скрылось. Местными жителями были оповещены соседние рыболовецкие точки, а также встречные транспортные средства, следующие в Носковскую тундру, о нахождении в районе Бреховских островов белого медведя", - уточнили в полиции.

