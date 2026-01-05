Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан сократил расходы на импорт металла из Турции на 5%

    Бизнес
    • 05 января, 2026
    • 17:19
    Азербайджан в 2025 году импортировал из Турции черных и цветных металлов на сумму $135,599 млн, что на 4,9% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

    Наибольший объем импорта черных и цветных металлов из Турции осуществили Германия - на сумму $1 млрд 550,932 млн (на 7,1% больше по сравнению с предыдущим годом), Италия - $1 млрд 020,631 млн (на 27,5% больше) и США - $576,168 млн (на 0,4% меньше).

    В декабре Турция экспортировала в Азербайджан черных и цветных металлов на сумму $11,539 млн, что на 5,5% меньше, чем годом ранее.

    В прошлом году общая стоимость экспорта черных и цветных металлов Турции выросла на 6,6% в годовом исчислении и достигла $13,242 млрд, а в декабре - на 14,1%, до $1,109 млрд.

    черные и цветные металлы импорт расходы Азербайджан Турция
    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 5 % azaldıb

