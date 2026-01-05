Служба: Снежная и морозная погода не создала серьезных проблем с водоснабжением

Несмотря на снежную и морозную погоду в Азербайджане, серьезных проблем с водоснабжением в крупных городах не зафиксировано.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Службе объединенного водоснабжения крупных городов.

Отмечено, что организация работала в круглосуточном режиме, а в праздничные дни действовал усиленный график работы.

В период с 31 декабря по 4 января на обращения, поступившие в колл-центр 955 по 6 городам, была оперативно дана реакция, проблемы были устранены в короткий срок.

"Выполненные работы в основном касались устранения неисправностей во внутренних водопроводных и канализационных линиях, а также предотвращения возможных аварий на магистральных линиях. За указанный период поступило всего 2 обращения по поводу замерзания счетчиков. Эти обращения оперативно решили сотрудники Управления водоканала города Нахчывана", - говорится в сообщении.