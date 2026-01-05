Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Служба: Снежная и морозная погода не создала серьезных проблем с водоснабжением

    Инфраструктура
    • 05 января, 2026
    • 16:52
    Несмотря на снежную и морозную погоду в Азербайджане, серьезных проблем с водоснабжением в крупных городах не зафиксировано.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Службе объединенного водоснабжения крупных городов.

    Отмечено, что организация работала в круглосуточном режиме, а в праздничные дни действовал усиленный график работы.

    В период с 31 декабря по 4 января на обращения, поступившие в колл-центр 955 по 6 городам, была оперативно дана реакция, проблемы были устранены в короткий срок.

    "Выполненные работы в основном касались устранения неисправностей во внутренних водопроводных и канализационных линиях, а также предотвращения возможных аварий на магистральных линиях. За указанный период поступило всего 2 обращения по поводу замерзания счетчиков. Эти обращения оперативно решили сотрудники Управления водоканала города Нахчывана", - говорится в сообщении.

    водоснабжение морозная погода Служба водоснабжения крупных городов
    ADSEA: Azərbaycanda qarlı və şaxtalı hava su təchizatında ciddi problemlər yaratmayıb

