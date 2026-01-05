Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 05 января, 2026
    • 16:52
    Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга доставлены в федеральный суд Нью-Йорка для предъявления обвинений.

    Как передает Report, об этом сообщает зарубежные СМИ.

    Супругов в суд из следственного изолятора доставили на вертолете в сопровождении агентов Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Оба в наручниках и в тюремной робе.

    В суде на Манхэттене сегодня позже будет зачитан полный список предъявленных им обвинений. Николасу Мадуро может грозить до четырех пожизненных сроков.

    Вокруг и в самом здании суда установлены строгие правила безопасности, все ближайшие дороги перекрыты. Суд, как ожидается, начнется в 21:00 по бакинскому времени.

    Громкое дело против Николаса Мадуро передано 92-летнему федеральному судье Элвину К. Хеллерштейну. С 2011 года он председательствовал в делах о терроризме и угрозе национальной безопасности.

    В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп санкционировал проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. После месяцев подготовки ночью 3 января 2026 года американский спецназ схватил Мадуро и его жену Силию Флорес в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе. Их эвакуировали на корабль ВМС США и доставили в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркотерроризме.

