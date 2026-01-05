Доля Google Gemini в Азербайджане за месяц выросла в 2,2 раза

В декабре прошлого года рыночная доля чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT на всех платформах (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) в Азербайджане составила 90,78%.

Как сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter, это на 3,29 процентных пункта меньше, чем в ноябре.

Рыночная доля Google Gemini, занявшего второе место, за месяц увеличилась на 2,33 процентных пункта и составила 4,24%. Таким образом, его рыночная доля за месяц выросла в 2,2 раза.

Рыночная доля Perplexity, занявшего третье место, в декабре увеличилась на 0,97 процентных пункта и составила 2,88%.

Рыночная доля Microsoft Copilot, занявшего четвертое место, составила 1,7%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце.

Пятерку лидеров замыкает Claude с долей рынка 0,4%. Его доля увеличилась на 0,08 процентных пункта по сравнению с ноябрем.

Пятерка чат-ботов на основе ИИ по доле рынка на различных платформах выглядит следующим образом:

На компьютерах:

ChatGPT – 90,68% (на 3,25 процентных пункта меньше, чем в ноябре);

Google Gemini – 4,19% (+2,55 процентных пункта);

Perplexity – 2,82% (+0,92 процентных пункта);

Microsoft Copilot – 1,88% (-0,27 процентных пункта);

Claude – 0,44% (+0,06 процентных пункта).

На мобильных устройствах:

ChatGPT – 91,72% (-3,05 процентных пункта);

Google Gemini – 4,73% (+1,46 процентных пункта);

Perplexity – 3,55% (+1,59 процентных пункта);

На планшетах:

ChatGPT – 100% (без изменений);