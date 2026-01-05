Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Доля Google Gemini в Азербайджане за месяц выросла в 2,2 раза

    ИКТ
    • 05 января, 2026
    • 17:13
    Доля Google Gemini в Азербайджане за месяц выросла в 2,2 раза

    В декабре прошлого года рыночная доля чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT на всех платформах (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) в Азербайджане составила 90,78%.

    Как сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter, это на 3,29 процентных пункта меньше, чем в ноябре.

    Рыночная доля Google Gemini, занявшего второе место, за месяц увеличилась на 2,33 процентных пункта и составила 4,24%. Таким образом, его рыночная доля за месяц выросла в 2,2 раза.

    Рыночная доля Perplexity, занявшего третье место, в декабре увеличилась на 0,97 процентных пункта и составила 2,88%.

    Рыночная доля Microsoft Copilot, занявшего четвертое место, составила 1,7%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце.

    Пятерку лидеров замыкает Claude с долей рынка 0,4%. Его доля увеличилась на 0,08 процентных пункта по сравнению с ноябрем.

    Пятерка чат-ботов на основе ИИ по доле рынка на различных платформах выглядит следующим образом:

    На компьютерах:

    ChatGPT – 90,68% (на 3,25 процентных пункта меньше, чем в ноябре);

    Google Gemini – 4,19% (+2,55 процентных пункта);

    Perplexity – 2,82% (+0,92 процентных пункта);

    Microsoft Copilot – 1,88% (-0,27 процентных пункта);

    Claude – 0,44% (+0,06 процентных пункта).

    На мобильных устройствах:

    ChatGPT – 91,72% (-3,05 процентных пункта);

    Google Gemini – 4,73% (+1,46 процентных пункта);

    Perplexity – 3,55% (+1,59 процентных пункта);

    На планшетах:

    ChatGPT – 100% (без изменений);

    Gemini ChatGPT
    "Google Gemini"nin Azərbaycandakı bazar payı 1 ayda iki dəfədən çox artıb
    Google Gemini's market share in Azerbaijan more than doubled in December

    Последние новости

    18:22

    Эрдоган обсудил с президентом ОАЭ восстановление Газы

    В регионе
    18:09

    В США задержали мужчину за повреждение дома вице-президента Вэнса

    Другие страны
    18:01

    В Иране горит фабрика

    В регионе
    17:57

    Паула Пиньо: ЕС поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

    Другие страны
    17:45
    Фото

    Лейла Алиева побывала в Королевском оперном театре в Маскате

    Внешняя политика
    17:41

    В Баку ограбили образовательное учреждение

    Происшествия
    17:40

    В Германии задержали украинского экс-нардепа, который был в розыске за отмывание средств

    В регионе
    17:40

    Сегодня имеется вероятность геомагнитной бури уровня G1-G2

    Наука и образование
    17:36

    Фон дер Ляйен посетит Сирию на этой неделе

    Другие страны
    Лента новостей