Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджанская продукция выходит на рынок Калифорнии через портал Azexport

    Финансы
    • 05 января, 2026
    • 17:06
    Азербайджанская продукция выходит на рынок Калифорнии через портал Azexport

    Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, получил первый экспортный заказ из американского штата Калифорния в 2026 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦАЭРК, договоренность была достигнута в ходе онлайн-презентации и переговоров между руководителем портала Айханом Гадашовым и главой одной из торговых сетей Калифорнии Алексом Альшвенгом.

    По словам Гадашова, заказ в основном включает переработанную продукцию, произведенную в Азербайджане, кондитерские изделия, а также ряд национальных кулинарных продуктов. В настоящее время ведутся работы по международной сертификации, маркировке в соответствии с требованиями США, а также по организации логистики и таможенных процедур. Эти меры направлены на обеспечение стабильного и долгосрочного выхода азербайджанской продукции на рынок Калифорнии.

    Отметим, что портал Azexport занимается продвижением продукции местных производителей на международных рынках, а также проводит цифровые рекламные и маркетинговые кампании через онлайн-платформы. Регистрация и все услуги портала для производителей являются бесплатными.

    AzExport азербайджанская продукция Калифорния США
    "Azexport" Kaliforniyadan sifariş alıb

    Последние новости

    17:13

    Доля Google Gemini в Азербайджане за месяц выросла в 2,2 раза

    ИКТ
    17:12

    В Сальяне столкнулись два автомобиля, есть жертвы

    Происшествия
    17:07

    В Сальяне скончался 11-летний ребенок

    Происшествия
    17:06

    Азербайджанская продукция выходит на рынок Калифорнии через портал Azexport

    Финансы
    17:01

    В Красноярском крае белый медведь напал на семью из трех человек

    В регионе
    16:52

    Служба: Снежная и морозная погода не создала серьезных проблем с водоснабжением

    Инфраструктура
    16:52
    Фото

    Мадуро и его супруга доставлены в федеральный суд Нью-Йорка

    Другие страны
    16:45
    Фото

    Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам

    Внутренняя политика
    16:35

    БИГ обнародовала статистику массовых репрессий против сикхов в Индии

    Внешняя политика
    Лента новостей