Азербайджанская продукция выходит на рынок Калифорнии через портал Azexport

Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, получил первый экспортный заказ из американского штата Калифорния в 2026 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦАЭРК, договоренность была достигнута в ходе онлайн-презентации и переговоров между руководителем портала Айханом Гадашовым и главой одной из торговых сетей Калифорнии Алексом Альшвенгом.

По словам Гадашова, заказ в основном включает переработанную продукцию, произведенную в Азербайджане, кондитерские изделия, а также ряд национальных кулинарных продуктов. В настоящее время ведутся работы по международной сертификации, маркировке в соответствии с требованиями США, а также по организации логистики и таможенных процедур. Эти меры направлены на обеспечение стабильного и долгосрочного выхода азербайджанской продукции на рынок Калифорнии.

Отметим, что портал Azexport занимается продвижением продукции местных производителей на международных рынках, а также проводит цифровые рекламные и маркетинговые кампании через онлайн-платформы. Регистрация и все услуги портала для производителей являются бесплатными.