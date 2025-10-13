İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Samvel Karapetyana qarşı yeni ittiham irəli sürülüb

    Region
    • 13 oktyabr, 2025
    • 12:19
    Samvel Karapetyana qarşı yeni ittiham irəli sürülüb

    Ermənistanın İstintaq Komitəsi "Taşir" Şirkətlər Qrupunun sahibi Samvel Karapetyana qarşı yeni ittiham irəli sürüb.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə İstintaq Komitəsindən bildirilib.

    Daha əvvəl iş adamının vəkilləri bildirmişdilər ki, Karapetyana qarşı iqtisadi xarakterli yeni (üçüncü) ittiham irəli sürülüb. Bu, onun həbsdə saxlanıldığı iki aylıq müddətin bitməsinə az qalmış baş verib (əvvəlki həbs müddəti 18 oktyabr tarixinədək uzadılmışdı).

    Beləliklə, ittiham tərəfi yenidən həbs müddətini uzatmaq niyyətindədir. İş adamının vəkili Aram Vardevanyan qeyd edib ki, söhbət iqtisadi xarakterli ittihamdan gedir, lakin onun mahiyyəti və təfərrüatları aydın deyil. İstintaq Komitəsindən bildirilib ki, Karapetyanın cinayət işinə ölkənin Cinayət Məcəlləsinin 296-cı maddəsinin 3-cü hissəsinin 2 və 3-cü bəndləri (xüsusilə böyük məbləğdə çirkli pulların yuyulması – hakimiyyət və ya vəzifə səlahiyyətlərindən və ya onlarla bağlı təsirdən istifadə etməklə) əlavə edilib.

    Ermənistan Samvel Karapetyan ittiham
    СК Армении выдвинуло новое обвинение Самвелу Карапетяну

    Son xəbərlər

    13:15

    Keçmiş məhkumlara cəmiyyətdəki münasibət: Onların reabilitasiyası necə həyata keçirilir? – ARAŞDIRMA

    Daxili siyasət
    13:10

    HƏMAS 13 israilli girovu azad edib

    Digər ölkələr
    13:10

    "Greentek Group"un fəaliyyəti müvəqqəti məhdudlaşdırılıb

    Maliyyə
    13:08

    Varşava Universitetində "Azərbaycan multikulturalizmi"nin tədrisinə başlanılıb

    Elm və təhsil
    13:07

    İspaniya və Argentina milliləri arasındakı "Finalissima" Qətərdə keçirilə bilər

    Futbol
    13:04
    Foto

    Azərbaycan-İran-Rusiya üçtərəfli görüşü keçirilib, Kommünike qəbul olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:00

    Makron istefa vermək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    12:59

    Sumqayıtda 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:58

    Türkiyənin aparıcı raket istehsalçısı Azərbaycanda nümayəndəliyini yaradıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti