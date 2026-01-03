На дороге Зыхский круг-Аэропорт восстановлен скоростной режим

На дороге Зыхский круг-Аэропорт сняты ограничения по скоростному режиму, введенные ранее из-за дождливой погоды.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Отметим, что минувшим днем скоростной режим был снижен до 20 км/час на некоторых полосах указанной дороги.