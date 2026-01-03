На дороге Зыхский круг-Аэропорт восстановлен скоростной режим

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 03 января, 2026
    • 11:57
    На дороге Зыхский круг-Аэропорт сняты ограничения по скоростному режиму, введенные ранее из-за дождливой погоды.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Отметим, что минувшим днем скоростной режим был снижен до 20 км/час на некоторых полосах указанной дороги.

