На дороге Зыхский круг-Аэропорт восстановлен скоростной режим
Внутренняя политика
- 03 января, 2026
- 11:57
На дороге Зыхский круг-Аэропорт сняты ограничения по скоростному режиму, введенные ранее из-за дождливой погоды.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
Отметим, что минувшим днем скоростной режим был снижен до 20 км/час на некоторых полосах указанной дороги.
