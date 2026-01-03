Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib
Daxili siyasət
- 03 yanvar, 2026
- 10:52
Bakının Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar sözügedən yolda bəzi zolaqlar üzrə 20 km/saat endirilən sürət həddi bərpa edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb.
