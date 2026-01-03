İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Daxili siyasət
    • 03 yanvar, 2026
    • 10:52
    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib

    Bakının Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar sözügedən yolda bəzi zolaqlar üzrə 20 km/saat endirilən sürət həddi bərpa edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb.

