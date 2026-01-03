Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мадуро ввел в Венесуэле чрезвычайное положение, Каракас обвинил Вашингтон в военной агрессии

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 11:43
    Мадуро ввел в Венесуэле чрезвычайное положение, Каракас обвинил Вашингтон в военной агрессии

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на Венесуэлу.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто в телеграм-канале.

    "Президент Николас Мадуро активировал все национальные планы обороны для реализации в надлежащее время и при соответствующих обстоятельствах, строго в соответствии с Конституцией Венесуэлы, законом о чрезвычайных состояниях и о национальной безопасности",- написал он.

    Кроме того, принято решение о немедленном развертывании Командования комплексной обороны нации и органов управления комплексной обороны во всех штатах и муниципалитетах.

    "Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о чрезвычайно серьезной военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы в гражданских и военных районах города Каракас, столицы страны, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра", - написал Пинто.

    Он подчеркнул, что этот акт является "вопиющим нарушением Устава Организации Объединенных Наций, особенно его статей 1 и 2, которые закрепляют уважение к суверенитету, юридическое равенство государств и запрет на использование силы".

    "Такая агрессия угрожает миру и стабильности в международной системе, особенно в Латинской Америке и Карибском регионе, и ставит под серьезный риск жизни миллионов людей. Целью этой атаки является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, с попыткой насильственно подорвать политическую независимость страны. Это не удастся", - заявил глава МИД.

    "Мы призываем народы и правительства Латинской Америки, Карибского региона и всего мира к активной солидарности против этой империалистической агрессии",- заключил глава МИД.

    Venesuelada fövqəladə vəziyyət elan olunub, Maduro ABŞ-ni hərbi təcavüzdə ittiham edib
    Venezuela declares state of emergency

    Последние новости

    12:39

    Федеральное авиационное управление США запретило полеты над Венесуэлой

    Другие
    12:36

    США ударили по зданию парламента Венесуэлы

    Другие страны
    12:19

    США подтвердили нанесение авиаударов по Венесуэле

    Другие страны
    12:13
    Видео

    Взрывы в Каракасе продолжаются до сих пор - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    12:10

    УМК призывает граждан Азербайджана к своевременной регистрации на Хадж

    Религия
    11:57

    На дороге Зыхский круг-Аэропорт восстановлен скоростной режим

    Внутренняя политика
    11:43

    Мадуро ввел в Венесуэле чрезвычайное положение, Каракас обвинил Вашингтон в военной агрессии

    Другие страны
    11:40

    Дженнифер Джейкобс: Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы

    Другие страны
    11:37

    Администрация США осведомлена о взрывах в Венесуэле

    Другие страны
    Лента новостей