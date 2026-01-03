Мадуро ввел в Венесуэле чрезвычайное положение, Каракас обвинил Вашингтон в военной агрессии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на Венесуэлу.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто в телеграм-канале.

"Президент Николас Мадуро активировал все национальные планы обороны для реализации в надлежащее время и при соответствующих обстоятельствах, строго в соответствии с Конституцией Венесуэлы, законом о чрезвычайных состояниях и о национальной безопасности",- написал он.

Кроме того, принято решение о немедленном развертывании Командования комплексной обороны нации и органов управления комплексной обороны во всех штатах и муниципалитетах.

"Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о чрезвычайно серьезной военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы в гражданских и военных районах города Каракас, столицы страны, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра", - написал Пинто.

Он подчеркнул, что этот акт является "вопиющим нарушением Устава Организации Объединенных Наций, особенно его статей 1 и 2, которые закрепляют уважение к суверенитету, юридическое равенство государств и запрет на использование силы".

"Такая агрессия угрожает миру и стабильности в международной системе, особенно в Латинской Америке и Карибском регионе, и ставит под серьезный риск жизни миллионов людей. Целью этой атаки является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, с попыткой насильственно подорвать политическую независимость страны. Это не удастся", - заявил глава МИД.

"Мы призываем народы и правительства Латинской Америки, Карибского региона и всего мира к активной солидарности против этой империалистической агрессии",- заключил глава МИД.