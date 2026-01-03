İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Venesuelada fövqəladə vəziyyət elan edilib

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 11:46
    Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro Venesuelaya hücumla əlaqədar fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Venesuelanın xarici işlər naziri İvan Xil Pinto bildirib.

    Xəbər yenilənir...

    Мадуро подписал указ о введении в Венесуэле чрезвычайного положения

