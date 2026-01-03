Venesuelada fövqəladə vəziyyət elan edilib
Digər ölkələr
- 03 yanvar, 2026
- 11:46
Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro Venesuelaya hücumla əlaqədar fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Venesuelanın xarici işlər naziri İvan Xil Pinto bildirib.
Xəbər yenilənir...
