Дженнифер Джейкобс: Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы
- 03 января, 2026
- 11:40
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям на территории Венесуэлы, включая военные объекты.
Как передает Report, об этом сообщила журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.
"Президент Трамп распорядился нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, включая военные объекты, сообщили американские официальные лица. При этом администрация (США - прим. ред.) в субботу утром усилила кампанию против режима президента Николаса Мадуро", - написала она.
