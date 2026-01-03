Дженнифер Джейкобс: Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

    Как передает Report, об этом сообщила журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.

    "Президент Трамп распорядился нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, включая военные объекты, сообщили американские официальные лица. При этом администрация (США - прим. ред.) в субботу утром усилила кампанию против режима президента Николаса Мадуро", - написала она.

    Cennifer Ceykobs: Tramp Venesuela daxilindəki hədəflərə zərbələr endirmək barədə əmr verib
    CBS News journalist: Trump orders strike on Venezuela

