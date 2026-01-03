Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Администрация США осведомлена о взрывах в Венесуэле

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 11:37
    Администрация США осведомлена о взрывах в Венесуэле

    Администрация президента США Дональда Трампа осведомлена о взрывах, произошедших в ночь на субботу в столице Венесуэлы Каракасе.

    Как передает Report, об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

    "По данным источников, представители администрации Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах и полетах авиации над столицей Венесуэлы Каракасом рано утром", - говорится в заявлении.

    Издание отмечает, что официальных комментариев со стороны властей США пока нет.

