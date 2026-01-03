Администрация США осведомлена о взрывах в Венесуэле
Другие страны
- 03 января, 2026
- 11:37
Администрация президента США Дональда Трампа осведомлена о взрывах, произошедших в ночь на субботу в столице Венесуэлы Каракасе.
Как передает Report, об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.
"По данным источников, представители администрации Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах и полетах авиации над столицей Венесуэлы Каракасом рано утром", - говорится в заявлении.
Издание отмечает, что официальных комментариев со стороны властей США пока нет.
Последние новости
12:39
Федеральное авиационное управление США запретило полеты над ВенесуэлойДругие
12:36
США ударили по зданию парламента ВенесуэлыДругие страны
12:19
США подтвердили нанесение авиаударов по ВенесуэлеДругие страны
12:13
Видео
Взрывы в Каракасе продолжаются до сих пор - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
12:10
УМК призывает граждан Азербайджана к своевременной регистрации на ХаджРелигия
11:57
На дороге Зыхский круг-Аэропорт восстановлен скоростной режимВнутренняя политика
11:43
Мадуро ввел в Венесуэле чрезвычайное положение, Каракас обвинил Вашингтон в военной агрессииДругие страны
11:40
Дженнифер Джейкобс: Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри ВенесуэлыДругие страны
11:37