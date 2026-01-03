Администрация США осведомлена о взрывах в Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа осведомлена о взрывах, произошедших в ночь на субботу в столице Венесуэлы Каракасе.

Как передает Report, об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

"По данным источников, представители администрации Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах и полетах авиации над столицей Венесуэлы Каракасом рано утром", - говорится в заявлении.

Издание отмечает, что официальных комментариев со стороны властей США пока нет.