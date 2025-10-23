Пашинян: Вашингтонская декларация приносит конкретные результаты

Вашингтонская декларация и достигнутые договоренности приносят конкретные результаты.

Как передает Report, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства Армении.

По его словам, решение Азербайджана снять все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению означает, что Армения постепенно преодолевает блокаду.

"В структуре нашей экономики вскоре произойдут кардинальные изменения. Уже два дня обсуждается заявление Азербайджана о снятии ограничений на транзит товаров в Армению. Это очень важное решение, которое показывает, что Вашингтонская декларация и достигнутые договоренности - это не просто декларации. Это декларации, которые приносят конкретные результаты", - отметил он.

Напомним, что вчера Пашинян в ходе выступления на V Тбилисском форуме "Шелковый путь" выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за снятие ограничений на транзит товаров через территорию Азербайджана в Армению, назвав это решение "чрезвычайно важным и позитивным".