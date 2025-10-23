Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Пашинян: Вашингтонская декларация приносит конкретные результаты

    В регионе
    • 23 октября, 2025
    • 12:26
    Пашинян: Вашингтонская декларация приносит конкретные результаты

    Вашингтонская декларация и достигнутые договоренности приносят конкретные результаты.

    Как передает Report, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства Армении.

    По его словам, решение Азербайджана снять все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению означает, что Армения постепенно преодолевает блокаду.

    "В структуре нашей экономики вскоре произойдут кардинальные изменения. Уже два дня обсуждается заявление Азербайджана о снятии ограничений на транзит товаров в Армению. Это очень важное решение, которое показывает, что Вашингтонская декларация и достигнутые договоренности - это не просто декларации. Это декларации, которые приносят конкретные результаты", - отметил он.

    Напомним, что вчера Пашинян в ходе выступления на V Тбилисском форуме "Шелковый путь" выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за снятие ограничений на транзит товаров через территорию Азербайджана в Армению, назвав это решение "чрезвычайно важным и позитивным".

    Армения Никол Пашинян Вашингтонский саммит Азербайджан транзит товаров
    Paşinyan: Vaşinqton bəyannaməsi konkret nəticələr verir
    Pashinyan: Washington declaration bringing concrete results

    Последние новости

    13:12

    Азербайджан будет представлен на заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра ОИС

    Бизнес
    13:12

    Австралия, Япония и Новая Зеландия поддержали механизм потолка цен на нефть из РФ

    Другие страны
    13:04

    Казахстан может построить НПЗ на берегу Каспия

    Энергетика
    13:03

    Завтра в Баку ожидается до 23 градусов тепла

    Экология
    13:02

    Тарык Акын: Исламские финансовые инструменты могут применяться в восстановлении Карабаха

    Финансы
    12:54

    Юнус Абдулов: Азербайджан готов к внедрению исламского банкинга

    Финансы
    12:47

    При Ассоциации банков Азербайджана создается Шариатский совет

    Финансы
    12:46
    Фото

    Путешественники из восьми стран прибыли в Физули

    Карабах
    12:44
    Фото

    Azerconnect Group приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме

    ИКТ
    Лента новостей