    Пашинян назвал позитивным шагом решение Ильхама Алиева о транзите грузов в Армению

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 10:41
    Пашинян назвал позитивным шагом решение Ильхама Алиева о транзите грузов в Армению

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение президента Азербайджана Ильхама Алиева о снятии ограничений на транзит товаров в Армению важным и позитивным шагом.

    Как сообщает Report, с таким заявлением Никол Пашинян выступил на 5-м Тбилисском форуме Шелкового пути.

    "Президент Азербайджана сделал очень важный и позитивный шаг. Это решение имеет большое значение для восстановления доверия и развития экономических связей в регионе. Мир крайне важен для всего Южного Кавказа", - сказал армянский премьер.

    По его словам, несколько месяцев назад трудно было представить, что через Азербайджан и Грузию будет импортироваться зерно из Казахстана. Он также отметил роль президентов Казахстана и премьера Грузии в этом вопросе.

    Пашинян также отметил, что мероприятие играет ключевую роль в укреплении сотрудничества между странами региона.

    Он поблагодарил Грузию за создание платформы диалога и сотрудничества, отметив, что эта инициатива способствует укреплению стабильности и доверия между странами региона.

    Лента новостей