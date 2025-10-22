Пашинян назвал позитивным шагом решение Ильхама Алиева о транзите грузов в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение президента Азербайджана Ильхама Алиева о снятии ограничений на транзит товаров в Армению важным и позитивным шагом.

Как сообщает Report, с таким заявлением Никол Пашинян выступил на 5-м Тбилисском форуме Шелкового пути.

"Президент Азербайджана сделал очень важный и позитивный шаг. Это решение имеет большое значение для восстановления доверия и развития экономических связей в регионе. Мир крайне важен для всего Южного Кавказа", - сказал армянский премьер.

По его словам, несколько месяцев назад трудно было представить, что через Азербайджан и Грузию будет импортироваться зерно из Казахстана. Он также отметил роль президентов Казахстана и премьера Грузии в этом вопросе.

Пашинян также отметил, что мероприятие играет ключевую роль в укреплении сотрудничества между странами региона.

Он поблагодарил Грузию за создание платформы диалога и сотрудничества, отметив, что эта инициатива способствует укреплению стабильности и доверия между странами региона.