    В Пакистане при столкновении автобуса с грузовиком погибли более 10 человек

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 11:58
    В Пакистане при столкновении автобуса с грузовиком погибли более 10 человек

    По меньшей мере 11 человек погибли, еще восемь получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе Хайрпур провинции Синд на юге Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на полицию.

    Согласно информации, автобус следовал из Бахавалпура в Карачи. Правоохранители уточняют, что авария произошла из-за "халатности и безрассудства водителя автобуса".

    Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

    Пакистан ДТП погибшие
    Pakistanda avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb
    Лента новостей