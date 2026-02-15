В Пакистане при столкновении автобуса с грузовиком погибли более 10 человек

По меньшей мере 11 человек погибли, еще восемь получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе Хайрпур провинции Синд на юге Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на полицию.

Согласно информации, автобус следовал из Бахавалпура в Карачи. Правоохранители уточняют, что авария произошла из-за "халатности и безрассудства водителя автобуса".

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.