İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Pakistanda avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 15 fevral, 2026
    • 12:20
    Pakistanda avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb

    Pakistanın cənubundakı Sind vilayətinin Xayrpur rayonunda avtobusun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində azı 11 nəfər həlak olub, səkkiz nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Dawn" qəzeti polisə istinadən məlumat yayıb.

    Hüquq-mühafizə orqanları qəzanın avtobus sürücüsünün ehtiyatsızlığı səbəbindən baş verdiyini bildirib.

    Xəsarət alanlar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Pakistan qəza Ölənlər
    В Пакистане при столкновении автобуса с грузовиком погибли более 10 человек
    11 killed, 10 injured in passenger coach-trailer collision in S. Pakistan

    Son xəbərlər

    12:49

    "Falcon 9" raketi 24 "Starlink" internet peykindən ibarət qrupu orbitə çıxarıb

    İKT
    12:40

    "Real" klubu La Liqada penalti rekorduna imza atıb

    Futbol
    12:36

    Avropa ölkələri Şimal qütbü vasitəsilə sualtı internet kabel sistemi çəkəcək

    Digər ölkələr
    12:21

    Həftənin ilk günü 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:20

    Pakistanda avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    12:03

    Kliçko: Kiyev Rusiyanın hücumları səbəbindən fəlakət astanasındadır

    Digər ölkələr
    11:51

    Rubio əlaqələri möhkəmləndirmək üçün Şərqi Avropaya gedir

    Digər ölkələr
    11:44

    Azərbaycan şahmatçısı: "Dünya çempionu olmaq şansım var, amma illər əvvəl olduğu qədər deyil"

    Fərdi
    11:30

    Nazir müavini: İran sanksiyaların ləğvi şərti ilə kompromisə hazırdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti