Pakistanda avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 15 fevral, 2026
- 12:20
Pakistanın cənubundakı Sind vilayətinin Xayrpur rayonunda avtobusun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində azı 11 nəfər həlak olub, səkkiz nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Dawn" qəzeti polisə istinadən məlumat yayıb.
Hüquq-mühafizə orqanları qəzanın avtobus sürücüsünün ehtiyatsızlığı səbəbindən baş verdiyini bildirib.
Xəsarət alanlar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.
