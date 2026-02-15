Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Кличко: Киев из-за атак РФ находится на грани катастрофы

    • 15 февраля, 2026
    • 11:40
    Кличко: Киев из-за атак РФ находится на грани катастрофы

    Столица Украины город Киев находится на грани катастрофы из-за атак РФ по объектам критической инфраструктуры.

    Как сообщает Report, об этом в интервью газете Financial Times заявил мэр Виталий Кличко.

    По его словам, такое положение возникло из-за российских атак по объектам критической инфраструктуры, произошедших за последние два месяца.

    "Киев находится на грани катастрофы", - сказал Кличко.

    В материале отмечается, что жители города столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии, отопления и водоснабжения.

    Лента новостей