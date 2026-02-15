Kliçko: Kiyev Rusiyanın hücumları səbəbindən fəlakət astanasındadır
Digər ölkələr
- 15 fevral, 2026
- 12:03
Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhəri Rusiyanın kritik infrastruktur obyektlərinə hücumları səbəbindən fəlakət astanasındadır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Financial Times" qəzetinə müsahibəsində Kiyevin meri Vitali Kliçko bildirib.
Materialda qeyd edilib ki, şəhər sakinləri elektrik enerjisi, istilik və su təchizatında problemlərlə üzləşiblər.
Son xəbərlər
12:49
"Falcon 9" raketi 24 "Starlink" internet peykindən ibarət qrupu orbitə çıxarıbİKT
12:40
"Real" klubu La Liqada penalti rekorduna imza atıbFutbol
12:36
Avropa ölkələri Şimal qütbü vasitəsilə sualtı internet kabel sistemi çəkəcəkDigər ölkələr
12:21
Həftənin ilk günü 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZEkologiya
12:20
Pakistanda avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölübDigər ölkələr
12:03
Kliçko: Kiyev Rusiyanın hücumları səbəbindən fəlakət astanasındadırDigər ölkələr
11:51
Rubio əlaqələri möhkəmləndirmək üçün Şərqi Avropaya gedirDigər ölkələr
11:44
Azərbaycan şahmatçısı: "Dünya çempionu olmaq şansım var, amma illər əvvəl olduğu qədər deyil"Fərdi
11:30