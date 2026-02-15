İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Kliçko: Kiyev Rusiyanın hücumları səbəbindən fəlakət astanasındadır

    Digər ölkələr
    • 15 fevral, 2026
    • 12:03
    Kliçko: Kiyev Rusiyanın hücumları səbəbindən fəlakət astanasındadır

    Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhəri Rusiyanın kritik infrastruktur obyektlərinə hücumları səbəbindən fəlakət astanasındadır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Financial Times" qəzetinə müsahibəsində Kiyevin meri Vitali Kliçko bildirib.

    Materialda qeyd edilib ki, şəhər sakinləri elektrik enerjisi, istilik və su təchizatında problemlərlə üzləşiblər.

    Vitali Kliçko Kiyev fəlakət Rusiyanın hücumu
    Кличко: Киев из-за атак РФ находится на грани катастрофы

    Son xəbərlər

    12:49

    "Falcon 9" raketi 24 "Starlink" internet peykindən ibarət qrupu orbitə çıxarıb

    İKT
    12:40

    "Real" klubu La Liqada penalti rekorduna imza atıb

    Futbol
    12:36

    Avropa ölkələri Şimal qütbü vasitəsilə sualtı internet kabel sistemi çəkəcək

    Digər ölkələr
    12:21

    Həftənin ilk günü 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:20

    Pakistanda avtobus yük maşını ilə toqquşub, 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    12:03

    Kliçko: Kiyev Rusiyanın hücumları səbəbindən fəlakət astanasındadır

    Digər ölkələr
    11:51

    Rubio əlaqələri möhkəmləndirmək üçün Şərqi Avropaya gedir

    Digər ölkələr
    11:44

    Azərbaycan şahmatçısı: "Dünya çempionu olmaq şansım var, amma illər əvvəl olduğu qədər deyil"

    Fərdi
    11:30

    Nazir müavini: İran sanksiyaların ləğvi şərti ilə kompromisə hazırdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti