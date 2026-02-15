Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    МЧС Азербайджана провело совещание в рамках подготовки к WUF13

    Инфраструктура
    • 15 февраля, 2026
    • 11:47
    МЧС Азербайджана провело совещание в рамках подготовки к WUF13

    Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям провела совещание в связи с подготовкой к 13-й Сессии Всемирного форума городов (WUF13), который состоится в Баку.

    Как сообщили Report в МЧС, главной темой обсуждения стало обеспечение пожарной безопасности в гостиницах.

    В мероприятии приняли участие ответственные должностные лица Госслужб пожарного надзора и пожарной охраны, Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору, Госагентства по туризму и Азербайджанского бюро по туризму, а также представители столичных отелей.

    Участники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, была подчеркнута необходимость надежного обеспечения пожарной безопасности в гостиницах и важность технического контроля.

    FHN-də WUF13-ə hazırlıq məsələləri ilə bağlı toplantı keçirilib
    Azerbaijan Emergency Ministry holds meeting on WUF13 preparations
