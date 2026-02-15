МЧС Азербайджана провело совещание в рамках подготовки к WUF13

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям провела совещание в связи с подготовкой к 13-й Сессии Всемирного форума городов (WUF13), который состоится в Баку.

Как сообщили Report в МЧС, главной темой обсуждения стало обеспечение пожарной безопасности в гостиницах.

В мероприятии приняли участие ответственные должностные лица Госслужб пожарного надзора и пожарной охраны, Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору, Госагентства по туризму и Азербайджанского бюро по туризму, а также представители столичных отелей.

Участники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, была подчеркнута необходимость надежного обеспечения пожарной безопасности в гостиницах и важность технического контроля.