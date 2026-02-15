Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 12:08
    Страны Европы проложат подводную интернет-кабельную систему через Северный полюс

    Страны Северной Европы планируют проложить подводную интернет-кабельную систему в Азию и Северную Америку через Северный полюс.

    Как передает Report, об этом сообщило в воскресенье шведское телевидение SVT.

    "Polar Connect - это северный совместный проект по созданию подводной инфраструктуры в виде оптоволоконных кабелей - от Швеции через Северный полюс до Азии и Северной Америки", - говорится в сообщении.

    Предварительно маршрут охватит Швецию-Норвегию-Канаду-Аляску-Японию-Южную Корею. Как ожидается, новая кабельная система общей протяженностью в 10 500 километров появится в 2030 году.

    Проект оценивается в ЕС как приоритетный в нынешней ситуации с безопасностью и оценивается более чем в 21 млрд шведских крон.

