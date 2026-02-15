Страны Европы проложат подводную интернет-кабельную систему через Северный полюс
Другие страны
- 15 февраля, 2026
- 12:08
Страны Северной Европы планируют проложить подводную интернет-кабельную систему в Азию и Северную Америку через Северный полюс.
Как передает Report, об этом сообщило в воскресенье шведское телевидение SVT.
"Polar Connect - это северный совместный проект по созданию подводной инфраструктуры в виде оптоволоконных кабелей - от Швеции через Северный полюс до Азии и Северной Америки", - говорится в сообщении.
Предварительно маршрут охватит Швецию-Норвегию-Канаду-Аляску-Японию-Южную Корею. Как ожидается, новая кабельная система общей протяженностью в 10 500 километров появится в 2030 году.
Проект оценивается в ЕС как приоритетный в нынешней ситуации с безопасностью и оценивается более чем в 21 млрд шведских крон.
Последние новости
12:27
В Баку завтра воздух прогреется до 20 градусов теплаЭкология
12:16
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту группу из 24 интернет-спутников StarlinkИКТ
12:08
Страны Европы проложат подводную интернет-кабельную систему через Северный полюсДругие страны
11:58
В Пакистане при столкновении автобуса с грузовиком погибли более 10 человекДругие страны
11:47
МЧС Азербайджана провело совещание в рамках подготовки к WUF13Инфраструктура
11:40
Кличко: Киев из-за атак РФ находится на грани катастрофыДругие страны
11:34
Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень отношений с Сербией вызывает удовлетворениеВнешняя политика
11:21
Рубио направляется с визитом в Восточную Европу для укрепления связейДругие страны
11:10
Видео