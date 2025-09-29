Пашинян в Страсбурге обсудил с главой ПАСЕ реформы в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Страсбург провел встречу с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодоросом Русопулосом.

Как передает Report, об этом премьер сообщил в соцсети Х.

"Провел продуктивную встречу в Страсбурге с главой ПАСЕ Теодоросом Русопулосом. Подтвердил приверженность Армении демократическим реформам, правам человека и верховенству закона. Подчеркнул роль ПАСЕ в продвижении мира, свободы и справедливости", - отметил Пашинян.

Отметим, что в рамках визита премьер Армении примет участие в работе осенней сессии ПАСЕ, который продлится до 3 октября. Ожидается его выступление.