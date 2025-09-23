Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Пашинян отправится в Страсбург для участия в осенней сессии ПАСЕ

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 13:36
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября отправится в Страсбург, где примет участие в работе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    В рамках визита, который продлится до 3-го октября, ожидается его выступление на сессии.

    В ходе сессии будет избран генерального секретаря на последующие пять лет. Также будет обсуждена ситуация в Газе и Украине.

    На сессии также выступят президент Мальты Мириам Спитери Дебоно, вице-премьер, министр иностранных дел и туризма Мальты, председатель Комитета министров Иан Борг.

    Армения Никол Пашинян ПАСЕ осенняя сессия Страсбург Франция
