Пашинян отправится в Страсбург для участия в осенней сессии ПАСЕ
В регионе
- 23 сентября, 2025
- 13:36
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября отправится в Страсбург, где примет участие в работе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
В рамках визита, который продлится до 3-го октября, ожидается его выступление на сессии.
В ходе сессии будет избран генерального секретаря на последующие пять лет. Также будет обсуждена ситуация в Газе и Украине.
На сессии также выступят президент Мальты Мириам Спитери Дебоно, вице-премьер, министр иностранных дел и туризма Мальты, председатель Комитета министров Иан Борг.
