    Paşinyan Strasburqda AŞPA rəhbəri ilə Ermənistanda islahatları müzakirə edib

    Region
    • 29 sentyabr, 2025
    • 14:03
    Paşinyan Strasburqda AŞPA rəhbəri ilə Ermənistanda islahatları müzakirə edib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Strasburqa səfəri çərçivəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) sədri Teodoros Rusopulosla görüş keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, baş nazir "X" sosial şəbəkəsində bununla bağlı paylaşım edib.

    "Strasburqda AŞPA rəhbəri Teodoros Rusopulosla səmərəli görüş keçirdim. Ermənistanın demokratik islahatlara, insan hüquqlarına və qanunun aliliyinə sadiqliyini təsdiqlədim. AŞPA-nın sülh, azadlıq və ədalətin təşviqində rolunu vurğuladım", - N.Paşinyan qeyd edib.

    Пашинян в Страсбурге обсудил с главой ПАСЕ реформы в Армении

