Paşinyan Strasburqda AŞPA rəhbəri ilə Ermənistanda islahatları müzakirə edib
Region
- 29 sentyabr, 2025
- 14:03
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Strasburqa səfəri çərçivəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) sədri Teodoros Rusopulosla görüş keçirib.
"Report" xəbər verir ki, baş nazir "X" sosial şəbəkəsində bununla bağlı paylaşım edib.
"Strasburqda AŞPA rəhbəri Teodoros Rusopulosla səmərəli görüş keçirdim. Ermənistanın demokratik islahatlara, insan hüquqlarına və qanunun aliliyinə sadiqliyini təsdiqlədim. AŞPA-nın sülh, azadlıq və ədalətin təşviqində rolunu vurğuladım", - N.Paşinyan qeyd edib.
Son xəbərlər
14:40
Aİ-nin Bakıdakı səfiri Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının xatirəsini yad edibXarici siyasət
14:36
Azərbaycan və Türkiyə süni intellekt sahəsində digər ölkələrdən üstün nəticələr qazanmalıdırİKT
14:34
Foto
ADB-nin Azərbaycanda özəl sektorun inkişafına mümkün dəstəyi müzakirə olunubMaliyyə
14:30
Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat edibİncəsənət
14:28
"BakuBus" Gəncədə 18 mövcud və 2 yeni marşrut xətti üzrə fəaliyyət göstərəcəkİnfrastruktur
14:26
Foto
III MDB Oyunları: Belarus Özbəkistanı məğlub edibFutbol
14:26
"Huawei Pura 80" Seriyasi: Fotoqrafiyanin yeni diliİKT
14:20
Ermənistan ordusunun Aprel döyüşlərində mülki əhali və obyektlərə vurduğu zərərlə bağlı sənədlər məhkəmədə elan olunubHadisə
14:17
Foto