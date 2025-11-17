Пашинян на встрече с Хукер высоко оценил вклад Трампа в установлении мира между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с делегацией США во главе с заместителем госсекретаря Эллисон Хукер высоко оценил личный вклад президента Дональда Трампа в установление мира с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на управление по связям с общественностью аппарата премьера.

"Премьер отметил важность договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 8 августа в Вашингтоне саммита мира, и осуществления работ по их реализации в соответствии с намеченным графиком. Он также подчеркнул наличие насыщенной повестки в двусторонних отношениях с США, охватывающей различные сферы и направления", - сказано в сообщении.

Пашинян отметил, что сотрудничество между двумя странами в последнее время вышло на новый уровень.

Замгоссекретаря США сообщила, что приехала в Ереван для обсуждения углубления сотрудничества в области торговли, инвестиций, инфраструктуры, региональной взаимосвязанности и безопасности. Она отметила запуск двусторонних рабочих групп под руководством зампомощника госсекретаря Сонаты Коултер, целью которых является реализация двусторонних соглашений, принятых на историческом саммите, и продвижение курса Трампа на международный мир и процветание.