    Пашинян на встрече с Хукер высоко оценил вклад Трампа в установлении мира между Ереваном и Баку

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 15:24
    Пашинян на встрече с Хукер высоко оценил вклад Трампа в установлении мира между Ереваном и Баку

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с делегацией США во главе с заместителем госсекретаря Эллисон Хукер высоко оценил личный вклад президента Дональда Трампа в установление мира с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на управление по связям с общественностью аппарата премьера.

    "Премьер отметил важность договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 8 августа в Вашингтоне саммита мира, и осуществления работ по их реализации в соответствии с намеченным графиком. Он также подчеркнул наличие насыщенной повестки в двусторонних отношениях с США, охватывающей различные сферы и направления", - сказано в сообщении.

    Пашинян отметил, что сотрудничество между двумя странами в последнее время вышло на новый уровень.

    Замгоссекретаря США сообщила, что приехала в Ереван для обсуждения углубления сотрудничества в области торговли, инвестиций, инфраструктуры, региональной взаимосвязанности и безопасности. Она отметила запуск двусторонних рабочих групп под руководством зампомощника госсекретаря Сонаты Коултер, целью которых является реализация двусторонних соглашений, принятых на историческом саммите, и продвижение курса Трампа на международный мир и процветание.

