    Paşinyan Huker ilə görüşdə Trampın İrəvan və Bakı arasında sülhün qurulmasına töhfəsini yüksək qiymətləndirib

    Region
    • 17 noyabr, 2025
    • 15:27
    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ABŞ dövlət katibinin müavini Ellison Hukerin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə Prezident Donald Trampın Azərbaycanla sülhün qurulmasına şəxsi töhfəsini yüksək qiymətləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb.

    Пашинян на встрече с Хукер высоко оценил вклад Трампа в установлении мира между Ереваном и Баку

