Hesablama Palatası NK-nın səlahiyyətinə aid məsələni Dənizkənarı Bulvar İdarəsinə irad tutub - MƏHKƏMƏ
- 08 dekabr, 2025
- 18:29
Hesablama Palatası Dənizkənarı Bulvar İdarəsində yoxlama zamanı Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətinə aid məsələni idarəyə irad tutub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin İdarə Heyətinin sabiq sədri İlqar Mustafayev, köməkçisi Rəşad Bədəlov və "GİRASOL" MMC-nin direktoru Fuad Babayevin cinayət işi üzrə prosesdə bildirilib.
Belə ki, hakim Leyla Əsgərova-Məmmədovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda hakim heyətində dəyişiklik olduğu üçün məhkəmə istintaqı yenilənib.
Tərəflər prosesin qaldığı yerdən davam etdirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər.
İlqar Mustafayevin vəkili İsmayıl Kəngərli deyib ki, müvəkkilinin səhhətində problemlər yaranıb:
"Kardioloqun rəyinə görə, onun ürək damarlarında 80 faiz tutulma var. Açıq əməliyyat mümkün olmadığı üçün stend qoyulub. Lakin həkimlər dedilər ki, onun həyatına ciddi təhlükə var və açıq ürək əməliyyatı olunmalıdır".
Vəkil müvəkkilinin səhəti ilə bağlı sənədlərin işə əlavə olunmasını istəyib. Sözügedən sənədlər iş materiallarına əlavə olunub.
Prosesdə zərərçəkən Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin nümayəndəsi sual-cavab qismində ifadə verib.
Sual-cavab zamanı İlqar Mustafayevin vəkili deyib ki, Hesablama Palatası idarənin tabeliyində olan şirkətləri ləğv etmədiyini müvəkkilinə irad tutub. O bildirib ki, Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin əsasnaməsinə görə, bu şirkətləri ancaq Nazirlər Kabineti ləğv edə bilər.
Zərəçəkən tərəfin nümayəndəsi də Hesablama Palatasının iradı ilə razılaşmayıb.
Həmçinin vəkil İsmayıl Kəngərli başqa bir vəsatətini əsaslandırarkən deyib ki, Hesablama Palatası Dənizkənarı Bulvar İdarəsində ezamiyyə məsələsi ilə bağlı 2003-cü ilin sənədlərinə istinad edib. Vəkil bildirib ki, bu sənəd küçə süpürülməsi ilə bağlı normalardır. O, sözügedən normativ aktının işə əlavə olunmasını istəyib. Məhkəmə vəsatəti təmin edərək sözügedən sənədi iş materiallarına əlavə edib.
Növbəti iclas dekabrın 17-nə təyin olunub.
Qeyd edək ki, Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin fəaliyyətinin yoxlanılması ilə bağlı Hesablama Palatasından daxil olan materiallar əsasında Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırma aparılıb.
İttihama görə, İlqar Mustafayev sözügedən idarədə işlədiyi dövrdə köməkçisi Rəşad Bədəlov, "GİRASOL" MMC-nin direktoru Fuad Babayev və qeyriləri ilə birgə rəsmi sənədlərə yalan məlumatlar daxil etməklə qurumun ərazisində yerləşən qeyri-yaşayış sahələrinin icarəyə verilməsi, ərazidə kommersiya obyektlərinin fəaliyyətinin təşkil edilməsi, gəmi gəzintiləri və digər bu kimi fəaliyyət sahələrindən əldə edilən 12 milyon manatdan artıq pulları mənimsəyiblər.
Bundan başqa, İlqar Mustafayevin 1 milyon 800 min manatdan artıq məbləğdə vergiləri dövlət büdcəsinə ödəməkdən yayınmaqda və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitinin 10 milyon manatdan artıq hissəsini özü və qohumlarının adına əqdlər bağlamaq yolu ilə müvafiq əmlaklar alaraq leqallaşdırmaqda təqsirli bilinib.
İlqar Mustafayevə Cinayət Məcəlləsinin 179.4 (xüsusilə külli miqdarda törədilməklə mənimsəmə), 193-1.3.2 (xeyli miqdarda törədilməklə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma), 213.3 (xüsusilə külli miqdarda vergiləri ödəməkdən yayınma), 308.2 (ağır nəticələrə səbəb olmaqla vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə) və 313-cü (vəzifə saxtakarlığı), Fuad Babayev və Rəşad Bədəlova isə həmin Məcəllənin 179.4, 308.2 və 313-cü maddələri ilə ittiham elan edilib.
İlqar Mustafayev barəsində həbs, digərləri ilə bağlı isə polisin nəzarəti altına vermə növündə qətimkan tədbiri seçilib.
Cinayət işi üzrə müəyyən edilən ziyanın ödənilməsini təmin etmək məqsədilə dəyəri 11 milyon manatdan artıq əmlak üzərinə həbs qoyulub