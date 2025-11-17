Замгоссекретаря США находится с визитом в Армении

Заместитель госсекретаря США Элисон Хукер находится с визитом в Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, в рамках визита Хукер намерена обсудить с руководством страны проект "Маршрут Трампа" (TRIPP) и армяно-турецкие отношения.

В Ереване замгоссекретаря США встретится с премьером Николом Пашиняном, главой МИД Араратом Мирзояном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном и спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном.