Замгоссекретаря США находится с визитом в Армении
В регионе
- 17 ноября, 2025
- 10:08
Заместитель госсекретаря США Элисон Хукер находится с визитом в Армении.
Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, в рамках визита Хукер намерена обсудить с руководством страны проект "Маршрут Трампа" (TRIPP) и армяно-турецкие отношения.
В Ереване замгоссекретаря США встретится с премьером Николом Пашиняном, главой МИД Араратом Мирзояном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном и спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном.
