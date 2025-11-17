Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Замгоссекретаря США находится с визитом в Армении

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 10:08
    Замгоссекретаря США находится с визитом в Армении

    Заместитель госсекретаря США Элисон Хукер находится с визитом в Армении.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, в рамках визита Хукер намерена обсудить с руководством страны проект "Маршрут Трампа" (TRIPP) и армяно-турецкие отношения.

    В Ереване замгоссекретаря США встретится с премьером Николом Пашиняном, главой МИД Араратом Мирзояном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном и спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном.

    ABŞ dövlət katibinin müavini TRIPP layihəsini müzakirə etmək üçün Ermənistanda səfərdədir
    US under secretary of state for political affairs visits Armenia

