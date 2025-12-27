ВОЗ: Ежегодно в Европе из-за потребления алкоголя умирают около 800 тыс. человек
Здоровье
- 27 декабря, 2025
- 03:51
Около 800 тыс. человек умирают в Европе каждый год из-за последствий употребления алкоголя.
Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По ее данным, Европа является регионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире.
"Употребление алкоголя в регионе приводит примерно к 800 тыс. смертей ежегодно, это каждая 11-я смерть в регионе", - отмечается в опубликованном пресс-релизе организации.
Эксперты ВОЗ подчеркивают, что "ни одно другое психоактивное вещество не связано с таким числом" травм. Речь идет как о смертях в результате дорожно-транспортных происшествий, так и о случаях нанесения себе вреда.
Последние новости
04:39
Трамп заявил о хороших шансах на урегулирование украинского конфликтаДругие страны
04:20
В Японии в ДТП с участием более 50 машин погиб человекДругие страны
03:51
ВОЗ: Ежегодно в Европе из-за потребления алкоголя умирают около 800 тыс. человекЗдоровье
03:16
Украина может рассекретить данные о залежах уранаДругие страны
02:40
В России признали четырехкратное замедление роста экономикиВ регионе
02:04
Bloomberg: В США отменили более 1,6 тыс. рейсов из-за снегопадаДругие страны
01:37
В Греции четыре человека погибли из-за схода лавины в горах ВардусияДругие страны
01:22
В МИД Турции заявили, что события в Йемене вызывают обеспокоенностьВ регионе
00:53