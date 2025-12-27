ВОЗ: Ежегодно в Европе из-за потребления алкоголя умирают около 800 тыс. человек

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Около 800 тыс. человек умирают в Европе каждый год из-за последствий употребления алкоголя.

    Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

    По ее данным, Европа является регионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире.

    "Употребление алкоголя в регионе приводит примерно к 800 тыс. смертей ежегодно, это каждая 11-я смерть в регионе", - отмечается в опубликованном пресс-релизе организации.

    Эксперты ВОЗ подчеркивают, что "ни одно другое психоактивное вещество не связано с таким числом" травм. Речь идет как о смертях в результате дорожно-транспортных происшествий, так и о случаях нанесения себе вреда.

