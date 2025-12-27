Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В России признали четырехкратное замедление роста экономики

    В регионе
    • 27 декабря, 2025
    • 02:40
    В России признали четырехкратное замедление роста экономики

    По итогам 11 месяцев 2025 года темпы роста российской экономики замедлились более чем в четыре раза в сравнении с показателем 2024 года и составили один процент.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на доклад Министерства экономического развития РФ.

    Для сравнения, в 2024 году рост ВВП, по апрельской оценке Росстата (в первой оценке, которая была представлена в феврале, служба сообщала, что рост составил 4,1% в годовом выражении - ред.), составил 4,3 процента.

    В целом, пояснили в Минэкономразвития, резкое замедление роста национальной экономики соответствует прогнозу социально-экономического развития. Замедление усилилось ближе к концу осени. Так, в ноябре прирост ВВП в годовом выражении составил всего 0,1 процента, хотя в октябре он оценивался в 1,6 процента.

    На динамику российского валового продукта оказывают влияние масштабные санкции, введенные западными странами в связи с началом войны в Украине. Проблемы с проведением трансграничных платежей, отказ ряда иностранных банков (в том числе из так называемых дружественных РФ стран) в обслуживании операций, трудности с доступом к мировым технологиям и оборудованию, острый кадровый голод, охвативший ключевые отрасли, а также низкая доступность корпоративного кредитования оказывают серьезное давление на российские компании, отмечают эксперты.

    В сложившихся реалиях, подчеркивают специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, даже снижение ключевой ставки не сможет выправить кризисную ситуацию. В обозримом будущем дополнительной угрозой может стать сочетание низких цен на нефть и излишне крепкого рубля.

    При таком раскладе вхождение российской экономики в рецессию станет вопросом времени.

