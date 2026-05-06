Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мухтар Бабаев: Температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса Цельсия

    АПК
    • 06 мая, 2026
    • 10:28
    Мухтар Бабаев: Температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса Цельсия

    За последние 25 лет температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса Цельсия.

    Как сообщает "Report", об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на V Форуме развития агробизнеса в Баку в рамках "Caspian Agro Week".

    По его словам, необходимо осознавать реалии, связанные с изменением климата:

    "В результате возникают дополнительные трудности как для устойчивости экосистем, так и для сельскохозяйственной деятельности. Изменение климата актуально и для нашей страны. За последние 25 лет температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса Цельсия. В 2025 году средняя температура достигла 14,3 градуса. Это на 1,6 градуса выше по сравнению с предыдущими периодами".

    Он добавил, что самая высокая средняя температура в стране была зафиксирована в 2021 году и составила 16,2 градуса, уточнив, что речь идет о среднегодовой температуре.

    Бабаев добавил, что волны жары также происходят все чаще и длятся дольше:

    "В последние годы в Баку зафиксировано 29, в Гяндже - 16, в Шеки - 41, а в Ленкорани - 5 волн жары. В 2025 году самая продолжительная волна жары в Шеки длилась 14 дней, а в Баку - 7 дней.

    Количество селевых явлений также возросло. В 2015 году произошло 15, в 2020-м - уже 36, в 2025-м - 33 селевых явления. Эти цифры показывают, что мы уже не наблюдаем за изменениями, мы переживаем эти изменения".

    Он подчеркнул, что первые месяцы 2026 года также подтверждают эту тенденцию. В некоторых регионах половина годовой нормы осадков была зафиксирована всего за несколько месяцев. В апреле же в некоторых районах осадки превысили норму в 1,5–3,5 раза, а в Баку - в 5 раз.

    "Главный вызов - это неопределенность. Характер сезонов меняется, распределение осадков меняется, температурные пики меняются. Это усложняет планирование и увеличивает инвестиционные риски".

    Мухтар Бабаев Изменение климата Сельское хозяйство
    Azərbaycanda temperatur anomaliyası 1,1 dərəcə Selsi təşkil edib
    Temperature anomaly in Azerbaijan reaches 1.1°C

    Последние новости

    15:58

    ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    15:58

    Трамп назвал условия открытия Ормузского пролива

    Другие страны
    15:57

    Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалюте

    Финансы
    15:51

    Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в Баку

    Социальная защита
    15:48

    Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026

    Индивидуальные
    15:46

    Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форуме

    Энергетика
    15:42

    Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на борту

    В регионе
    15:40

    Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ Алят

    АПК
    15:25

    Талех Кязымов: ЦБА предотвратил чрезмерные заимствования через кредитные карты

    Финансы
    Лента новостей