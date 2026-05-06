Мухтар Бабаев: Температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса Цельсия

За последние 25 лет температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса Цельсия.

Как сообщает "Report", об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на V Форуме развития агробизнеса в Баку в рамках "Caspian Agro Week".

По его словам, необходимо осознавать реалии, связанные с изменением климата:

"В результате возникают дополнительные трудности как для устойчивости экосистем, так и для сельскохозяйственной деятельности. Изменение климата актуально и для нашей страны. За последние 25 лет температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса Цельсия. В 2025 году средняя температура достигла 14,3 градуса. Это на 1,6 градуса выше по сравнению с предыдущими периодами".

Он добавил, что самая высокая средняя температура в стране была зафиксирована в 2021 году и составила 16,2 градуса, уточнив, что речь идет о среднегодовой температуре.

Бабаев добавил, что волны жары также происходят все чаще и длятся дольше:

"В последние годы в Баку зафиксировано 29, в Гяндже - 16, в Шеки - 41, а в Ленкорани - 5 волн жары. В 2025 году самая продолжительная волна жары в Шеки длилась 14 дней, а в Баку - 7 дней.

Количество селевых явлений также возросло. В 2015 году произошло 15, в 2020-м - уже 36, в 2025-м - 33 селевых явления. Эти цифры показывают, что мы уже не наблюдаем за изменениями, мы переживаем эти изменения".

Он подчеркнул, что первые месяцы 2026 года также подтверждают эту тенденцию. В некоторых регионах половина годовой нормы осадков была зафиксирована всего за несколько месяцев. В апреле же в некоторых районах осадки превысили норму в 1,5–3,5 раза, а в Баку - в 5 раз.

"Главный вызов - это неопределенность. Характер сезонов меняется, распределение осадков меняется, температурные пики меняются. Это усложняет планирование и увеличивает инвестиционные риски".