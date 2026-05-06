    Бабаев: Сельское хозяйство одновременно страдает от изменения климата и влияет на него

    Бабаев: Сельское хозяйство одновременно страдает от изменения климата и влияет на него

    Сельское хозяйство страдает от последствий климатических изменений, но и само является одним из ключевых источников глобальных выбросов парниковых газов, поэтому сокращение углеродных эмиссий в аграрном секторе приобретает особое значение.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на V Форуме развития агробизнеса в Баку.

    По его словам, на сельское хозяйство приходится около четверти мировых выбросов парниковых газов. "Это означает, что сельское хозяйство одновременно сталкивается с рисками и формирует причины этих рисков. Поэтому наряду с мерами адаптации критически важно сокращать углеродные выбросы в аграрной сфере", - отметил Бабаев.

    Он также подчеркнул, что дополнительное давление на окружающую среду создают конфликты, происходящие в различных регионах мира. "Эти процессы приводят к разрушению почвенного покрова, увеличению выбросов пыли и других веществ в атмосферу. Последствия уже ощущаются на более широких территориях, включая соседние регионы. Под воздействием оказываются также речные и морские экосистемы", - заявил представитель президента.

    Мухтар Бабаев Caspian Agro Week Изменение климата Сельское хозяйство
