Ильхама Гадимова: Азербайджан проявляет интерес к опыту Молдовы в виноградарстве и виноделии

Молдова обладает богатой историей и успешным опытом в области виноградарства и виноделия, и Азербайджан заинтересован в передаче передовых технологий и ноу-хау в данной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на встрече с генсеком Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Серджиу Герчиу, находящимся в Азербайджане для участия в 19-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке (Caspian Agro Week) и 31-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan).

Замминистра представила подробную информацию о выставке Caspian Agro, а также о текущем состоянии аграрного сектора в Азербайджане и механизмах государственной поддержки сельского хозяйства. Она отметила, что сельское хозяйство является одной из наиболее перспективных областей для сотрудничества между двумя странами.

Генсек Министерства сельского хозяйства Молдовы подчеркнул, что его страна заинтересована в развитии партнерства с Азербайджаном во всех сферах. Он отметил большой потенциал для расширения сотрудничества в сельскохозяйственном секторе.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в углублении аграрного сотрудничества.