    В Греции четыре человека погибли из-за схода лавины в горах Вардусия

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 01:37
    В Греции четыре человека погибли из-за схода лавины в горах Вардусия

    Греческие спасатели обнаружили тела четырех человек, попавших под снежную лавину в горах Вардусия.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Skai.

    По его данным, поиски трех альпинистов, которые приехали из Афин и стали подниматься на горный хребет Вардусия, завершились трагически: их нашли без сознания под снегом. С ними также было найдено тело женщины, которая, по имеющейся информации, являлась спутницей одного из спортсменов.

    Связь с тремя альпинистами была потеряна 25 декабря. Сразу же была начата масштабная операция по их поиску, в ходе которой был обнаружен автомобиль альпинистов в районе Афанасиос Диакос, откуда, предположительно, они начали свой путь в горы.

    Затем спасатели обнаружили следы пропавших людей, которые исчезли в месте, заваленном лавиной. Для поиска альпинистов под снегом использовались тепловизоры и дроны. С их помощью удалось обнаружить тела трех мужчин и женщины без признаков жизни.

    Yunanıstanda qar uçqunu nəticəsində 4 nəfər ölüb

