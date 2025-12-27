В МИД Турции заявили, что события в Йемене вызывают обеспокоенность

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Министерство иностранных дел Турции охарактеризовало недавние события в Йемене как "вызывающие беспокойство".

    Как сообщает Report, в своем заявлении ведомство высоко оценило инициативы, реализуемые Саудовской Аравией и ОАЭ с целью обеспечения безопасности и стабильности в Йемене.

    "Турция продолжит поддерживать все инициативы, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности Йемена, обеспечение благосостояния и мира в стране", - указали в турецком МИД.

    Отметим, что Южный переходный совет (ЮПС) Йемена 4 декабря сообщил о взятии под контроль важнейших районов, жизненно важных городов и нефтяных месторождений в богатой нефтью провинции Хадрамаут, расположенной на востоке страны. 9 декабря было объявлено о захвате провинции Мехра.

    Президентский совет Йемена призвал ЮПС вывести силы из провинций Хадрамаут и Мехра, однако в Совете отказались делать это.

    Кроме того, нефтяная компания Йемена PetroMasila полностью остановила производство 1 декабря из-за захвата некоторых объектов Союзом племен Хадрамаута.

    Союз племен Хадрамаута, созданный в Йемене в 2013 году и требующий автономии для провинции, состоит из местных сил, не связанных с ЮПС и правительством Йемена, что еще больше обостряет ситуацию в стране.

    Türkiyə XİN: Yəməndə baş verən hadisələr narahatedicidir

