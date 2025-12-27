В Японии в ДТП с участием более 50 машин погиб человек

По крайней мере 1 человек погиб и не менее 26 пострадали в результате крупного ДТП с участием более 50 транспортных средств, которое произошло в японской префектуре Гумма в центральной части страны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

ДТП произошло на одной из местных скоростных магистралей. В результате дорожно-транспортного происшествия, которое, по предварительной версии, произошло из-за гололедицы, загорелись по крайней мере 10 автомобилей.

По данным спасательных служб, погибла 1 пожилая женщина, 5 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 21 человек получил легкие травмы. Из-за случившегося движение на нескольких участках скоростной магистрали в центральной части Японии было закрыто.