Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    В Японии в ДТП с участием более 50 машин погиб человек

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 04:20
    В Японии в ДТП с участием более 50 машин погиб человек

    По крайней мере 1 человек погиб и не менее 26 пострадали в результате крупного ДТП с участием более 50 транспортных средств, которое произошло в японской префектуре Гумма в центральной части страны.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

    ДТП произошло на одной из местных скоростных магистралей. В результате дорожно-транспортного происшествия, которое, по предварительной версии, произошло из-за гололедицы, загорелись по крайней мере 10 автомобилей.

    По данным спасательных служб, погибла 1 пожилая женщина, 5 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 21 человек получил легкие травмы. Из-за случившегося движение на нескольких участках скоростной магистрали в центральной части Японии было закрыто.

    Япония ДТП
    Yaponiyada buzlu yolda 50-dən çox avtomobil toqquşub, ölən və yaralılar var

    Последние новости

    04:39

    Трамп заявил о хороших шансах на урегулирование украинского конфликта

    Другие страны
    04:20

    В Японии в ДТП с участием более 50 машин погиб человек

    Другие страны
    03:51

    ВОЗ: Ежегодно в Европе из-за потребления алкоголя умирают около 800 тыс. человек

    Здоровье
    03:16

    Украина может рассекретить данные о залежах урана

    Другие страны
    02:40

    В России признали четырехкратное замедление роста экономики

    В регионе
    02:04

    Bloomberg: В США отменили более 1,6 тыс. рейсов из-за снегопада

    Другие страны
    01:37

    В Греции четыре человека погибли из-за схода лавины в горах Вардусия

    Другие страны
    01:22

    В МИД Турции заявили, что события в Йемене вызывают обеспокоенность

    В регионе
    00:53

    Трамп заявил, что вскоре планирует провести разговор с Путиным

    Другие страны
    Лента новостей