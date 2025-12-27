Трамп заявил о хороших шансах на урегулирование украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп считает, что для завершения российско-украинской войны есть хорошие шансы.

Как передает Report, своей точкой зрения американский лидер поделился в интервью газете New York Post.

"Думаю, у нас хорошие шансы на это, - сказал он. - Я урегулировал восемь войн, эта самая сложная из них. Но, думаю, мы справимся".

Президент США, отмечает издание, оптимистично настроен относительно возможности достижения договоренностей по этому вопросу в ходе предстоящей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским 28 декабря.

Трамп считает, что обе стороны конфликта заинтересованы в его завершении: "Я думаю, они (Украина - ред.) хотят сделать это теперь, и я думаю, что Россия хочет того же. Но каждый раз, когда одна сторона проявляет желание сделать это, другая сторона - нет".

Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что планирует в воскресенье встретиться с Трампом в США. Позднее в пятницу портал Axios сообщил, что накануне встречи президентов двух стран они проведут телефонную конференцию с участием европейских лидеров. Неназванный высокопоставленный американский чиновник заявил изданию, что США за последние две недели добились в переговорах с российской и украинской стороной "большего прогресса, чем за весь прошлый год". Трамп также поделился планами поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

"Эта встреча является признаком значительного прогресса в переговорах", - указал портал, напомнив слова Трампа, что тот встретится с Зеленским только в том случае, если почувствует, что сделка близка.