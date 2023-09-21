Пашинян распорядился усилить охрану своей резиденции

К резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна доставлено большое количество полицейских.

К резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна доставлено большое количество полицейских.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, полицейские выстроились в несколько рядов перед зданием резиденции.

Это произошло на фоне начавшихся в Ереване беспорядков перед Домом правительства на площади республики. Стычки между демонстрантами и полицейскими переросла в прямые столкновения. СМИ сообщают о десятках арестованных.

Участники беспорядков скандировали антиправительственные лозунги, стали забрасывать полицию и здание правительства яйцами, бутылками и камнями. Отмечается, что полиция применяет силу в отношении демонстрантов.

Следственным отделом по тяжким преступлениям Ереванского городского следственного управления Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело, проводится расследование, изучаются видеозаписи с камер видеонаблюдения. Принимаются меры по установлению организаторов и участников массовых беспорядков.