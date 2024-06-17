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В столице Армении у здания парламента проходит митинг оппозиции

В столице Армении у здания парламента проходит митинг оппозиции Очередной митинг оппозиционного движения "Тавуш во имя родины", которое возглавляет архиепископ Баграт Галстанян, проходит у здания парламента в Ереване.
В регионе
17 июня 2024 г. 20:16
В столице Армении у здания парламента проходит митинг оппозиции

Очередной митинг оппозиционного движения "Тавуш во имя родины", которое возглавляет архиепископ Баграт Галстанян, проходит у здания парламента в Ереване.

Как передает Report, трансляцию ведут местные новостные каналы.

"Я посетил в больницах всех тех, кто 12 июня пострадал от полиции. Этот день - нестираемый позор на лбу у нынешних властей и их лживого руководителя. Под арестом находятся не только те наши сограждане, против которых возбуждены дела. Под арестом находимся все мы в большой тюрьме, в которую превратилась наша страна", - сказал Галстанян, начиная митинг.

Как сообщалось ранее, 12 июня во время акции протеста произошли столкновения полиции с оппозицией, в ходе которого полиция применила спецсредства. Более 90 человек обратились за помощью в медучреждения. Против восьми оппозиционеров возбуждены уголовные дела по обвинению в участии в массовых беспорядках.

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