Пашинян пригласил граждан Армении на танцы
В регионе
- 16 января, 2026
- 19:54
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 января пригласит граждан на танцевальный вечер.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
"Как я и намекнул, приглашаю вас на танцпол. Мы играем, вы танцуете. Встреча состоится в Ереване. О конкретном месте сообщим позже", - написал он в социальных сетях.
Следует отметить, что с недавних пор Пашинян начал играть на ударных инструментах. Политик начал делиться своими роликами в соцсетях, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
Пашинян пригласил граждан Армении на танцы
