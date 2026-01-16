Пашинян пригласил граждан Армении на танцы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 января пригласит граждан на танцевальный вечер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Как я и намекнул, приглашаю вас на танцпол. Мы играем, вы танцуете. Встреча состоится в Ереване. О конкретном месте сообщим позже", - написал он в социальных сетях.

Следует отметить, что с недавних пор Пашинян начал играть на ударных инструментах. Политик начал делиться своими роликами в соцсетях, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.