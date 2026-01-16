Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пашинян пригласил граждан Армении на танцы

    В регионе
    • 16 января, 2026
    • 19:54
    Пашинян пригласил граждан Армении на танцы

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 января пригласит граждан на танцевальный вечер.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    "Как я и намекнул, приглашаю вас на танцпол. Мы играем, вы танцуете. Встреча состоится в Ереване. О конкретном месте сообщим позже", - написал он в социальных сетях.

    Следует отметить, что с недавних пор Пашинян начал играть на ударных инструментах. Политик начал делиться своими роликами в соцсетях, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

    Армения Никол Пашинян танцы
    Paşinyan Ermənistan vətəndaşlarını rəqsə dəvət edib
    Pashinyan invites Armenian citizens to dance

    Лента новостей