    Paşinyan Ermənistan vətəndaşlarını rəqsə dəvət edib

    Region
    • 16 yanvar, 2026
    • 20:20
    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan yanvarın 30-da ölkə vətəndaşlarını rəqs gecəsinə dəvət edəcək.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    "Sizi rəqs meydançasına dəvət edirəm. Biz ifa edirik, siz oynayırsınız. Görüş İrəvanda baş tutacaq. Dəqiq yer barədə sonra məlumat verəcəyik", - o sosial şəbəkədə yazıb.

    Qeyd edək ki, Paşinyan son vaxtlar zərb alətində ifa etməyə başlayıb. Siyasətçinin sosial şəbəkələrdə öz ifasını əks etdirən videolar paylaşması cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmayıb.

    Ermənistan Nikol Paşinyan Rəqs
