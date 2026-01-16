Paşinyan Ermənistan vətəndaşlarını rəqsə dəvət edib
Region
- 16 yanvar, 2026
- 20:20
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan yanvarın 30-da ölkə vətəndaşlarını rəqs gecəsinə dəvət edəcək.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.
"Sizi rəqs meydançasına dəvət edirəm. Biz ifa edirik, siz oynayırsınız. Görüş İrəvanda baş tutacaq. Dəqiq yer barədə sonra məlumat verəcəyik", - o sosial şəbəkədə yazıb.
Qeyd edək ki, Paşinyan son vaxtlar zərb alətində ifa etməyə başlayıb. Siyasətçinin sosial şəbəkələrdə öz ifasını əks etdirən videolar paylaşması cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmayıb.
