Пашинян отправился в Казахстан с двухдневным визитом
В регионе
- 20 ноября, 2025
- 15:23
Премьер Армении Никол Пашинян 20-21 ноября будет находиться с официальным визитом в Казахстане.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Отмечается, что в рамках визита Пашинян проведет беседу тет-а-тет с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, за которой последуют переговоры в расширенном составе делегаций.
Он также проведет встречи с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым и спикером Мажилиса Ерланом Кошановым.
Премьер Армении посетит международный центр искусственного интеллекта alem.ai в рамках выставки "Астана Экспо" и Национальный музей Казахстана.
