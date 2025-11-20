Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Пашинян отправился в Казахстан с двухдневным визитом

    В регионе
    • 20 ноября, 2025
    • 15:23
    Премьер Армении Никол Пашинян 20-21 ноября будет находиться с официальным визитом в Казахстане.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

    Отмечается, что в рамках визита Пашинян проведет беседу тет-а-тет с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, за которой последуют переговоры в расширенном составе делегаций.

    Он также проведет встречи с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым и спикером Мажилиса Ерланом Кошановым.

    Премьер Армении посетит международный центр искусственного интеллекта alem.ai в рамках выставки "Астана Экспо" и Национальный музей Казахстана.

    Лента новостей