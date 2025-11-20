Пашинян отправился в Казахстан с двухдневным визитом

Премьер Армении Никол Пашинян 20-21 ноября будет находиться с официальным визитом в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Отмечается, что в рамках визита Пашинян проведет беседу тет-а-тет с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, за которой последуют переговоры в расширенном составе делегаций.

Он также проведет встречи с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым и спикером Мажилиса Ерланом Кошановым.

Премьер Армении посетит международный центр искусственного интеллекта alem.ai в рамках выставки "Астана Экспо" и Национальный музей Казахстана.