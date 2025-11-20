İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Nikol Paşinyan Qazaxıstana yollanıb

    Region
    • 20 noyabr, 2025
    • 15:35
    Nikol Paşinyan Qazaxıstana yollanıb
    Nikol Paşinyan

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan noyabrın 20-21-də Qazaxıstanda rəsmi səfərdə olacaq.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Paşinyan səfər çərçivəsində Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ilə təkbətək söhbət aparacaq, daha sonra nümayəndə heyətlərinin genişləndirilmiş tərkibdə danışıqları keçiriləcək.

    O həmçinin Qazaxıstanın Baş naziri Oljas Bektenov və Məclisin sədri Erlan Koşanov ilə görüşlər keçirəcək.

    Ermənistanın Baş naziri "Astana Ekspo" sərgisi çərçivəsində "Alem.ai" beynəlxalq süni intellekt mərkəzinə və Qazaxıstan Milli Muzeyinə baş çəkəcək.

    Ermənistan Nikol Paşinyan Qazaxıstan Kasım-Jomart Tokayev
    Пашинян отправился в Казахстан с двухдневным визитом

    Son xəbərlər

    15:49
    Video

    Vyetnamda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 26 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:48

    Bakıda keçiriləcək Dünya İdman və Biznes Sammiti üçün qeydiyyat prosesi başlayıb

    Fərdi
    15:44

    Özünüməşğulluq proqramı ilə əhatə olunacaq şəxslərin sayı 110 min nəfəri keçəcək

    Maliyyə
    15:41

    Göyçayda yük və minik maşınları toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    15:39

    Gələn il işsizlikdən sığorta haqlarının 15 %-ə yaxın artacağı gözlənilir

    Maliyyə
    15:38

    Asim Xudiyev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıb

    Futbol
    15:36

    Sviridenko ABŞ Quru Qoşunlarının naziri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    15:35

    Nikol Paşinyan Qazaxıstana yollanıb

    Region
    15:32

    DSMF-nin gələnilki xərclərinin 97 %-ə yaxını əhaliyə ödənişlər olacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti