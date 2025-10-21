Пашинян отбыл с рабочим визитом в Грузию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с двухдневным рабочим визитом в Грузию.

Как передает Report, об этом сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьера Армении.

Согласно информации, сегодня запланирована встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Кобахидзе.

22 октября Пашинян в Тбилиси примет участие в V форуме "Шелковый путь".