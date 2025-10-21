Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Пашинян отбыл с рабочим визитом в Грузию

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 18:10
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с двухдневным рабочим визитом в Грузию.

    Как передает Report, об этом сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьера Армении.

    Согласно информации, сегодня запланирована встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Кобахидзе.

    22 октября Пашинян в Тбилиси примет участие в V форуме "Шелковый путь".

    Paşinyan Gürcüstana işgüzar səfərə yollanıb

