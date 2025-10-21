Пашинян отбыл с рабочим визитом в Грузию
В регионе
- 21 октября, 2025
- 18:10
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с двухдневным рабочим визитом в Грузию.
Как передает Report, об этом сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьера Армении.
Согласно информации, сегодня запланирована встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Кобахидзе.
22 октября Пашинян в Тбилиси примет участие в V форуме "Шелковый путь".
Последние новости
18:44
Гаджияхьяев: WorldSkills Shanghai является одним из самых престижных соревнований по кибербезопасности в миреИКТ
18:31
Виктора Орбана на заседании Совета ЕС будет представлять ФицоДругие страны
18:28
Фото
При ударе ВС РФ по Новгороду-Северскому погибли 4 человека, 7 пострадалиДругие страны
18:25
Глава ТПП: Европейской экономике нужны новые торговые партнеры, и Азербайджан - логичный выборБизнес
18:18
В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли на 2%Финансы
18:15
В Армении арестован главный архитектор ГюмриВ регионе
18:13
Фото
Азербайджан, Латвия, Эстония и Финляндия подписали ряд меморандумовБизнес
18:10
Пашинян отбыл с рабочим визитом в ГрузиюВ регионе
18:08