    Paşinyan Gürcüstana işgüzar səfərə yollanıb

    Region
    • 21 oktyabr, 2025
    • 18:19
    Paşinyan Gürcüstana işgüzar səfərə yollanıb

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ikigünlük işgüzar səfərlə Gürcüstana yollanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistan baş nazirinin aparatının İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamenti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, bu gün Ermənistan və Gürcüstanın Baş nazirləri Nikol Paşinyan və İrakli Kobaхidzе arasında görüş planlaşdırılıb.

    Oktyabrın 22-də Paşinyan Tbilisidə V "İpək Yolu" forumunda iştirak edəcək.

