Пашинян обсудил с силовиками модель полицейской гвардии

Премьер Армении Никол Пашинян обсудил с руководителями силовых органов создание полицейской гвардии.

Премьер Армении Никол Пашинян обсудил с руководителями силовых органов создание полицейской гвардии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По словам Пашиняна, новая структура полиции включает четыре основных компонента: патрульная служба, уголовная полиция, общинная полиция и гвардия. Сейчас необходимо принимать решение касательно модели гвардии. После того, как план будет готов, необходимо приступить к его реализации.

Премьеру доложили, что законопроект о гвардии уже введен в обращение, и теперь необходимо обсудить круг задач, функций, охват и иные параметры новой структуры.

Отметим, что в соответствии с планом реформ, войска полиции будут демилитаризованы и реорганизованы в гвардию. На это подразделение будут возложены функции по охране общественного порядка и безопасности, охране госзданий и важнейших объектов, сопровождению делегаций в рамках государственного протокола, а также обеспечению правового режима военного и чрезвычайного положения и др.