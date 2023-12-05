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Пашинян обсудил с силовиками модель полицейской гвардии

Пашинян обсудил с силовиками модель полицейской гвардии Премьер Армении Никол Пашинян обсудил с руководителями силовых органов создание полицейской гвардии.
В регионе
5 декабря 2023 г. 15:07
Пашинян обсудил с силовиками модель полицейской гвардии

Премьер Армении Никол Пашинян обсудил с руководителями силовых органов создание полицейской гвардии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По словам Пашиняна, новая структура полиции включает четыре основных компонента: патрульная служба, уголовная полиция, общинная полиция и гвардия. Сейчас необходимо принимать решение касательно модели гвардии. После того, как план будет готов, необходимо приступить к его реализации.

Премьеру доложили, что законопроект о гвардии уже введен в обращение, и теперь необходимо обсудить круг задач, функций, охват и иные параметры новой структуры.

Отметим, что в соответствии с планом реформ, войска полиции будут демилитаризованы и реорганизованы в гвардию. На это подразделение будут возложены функции по охране общественного порядка и безопасности, охране госзданий и важнейших объектов, сопровождению делегаций в рамках государственного протокола, а также обеспечению правового режима военного и чрезвычайного положения и др.

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Версия на английском языке Pashinyan mulls police guard model with security forces

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