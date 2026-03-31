Пашинян обсудил с новым главой миссии ЕС в Армении мирный процесс с Азербайджаном
В регионе
- 31 марта, 2026
- 15:10
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял нового руководителя мониторинговой миссии Евросоюза в стране Сату Койву.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Департамент информации и по связям с общественностью Аппарата премьера Армении.
В ходе встречи собеседники затронули вопросы мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.
Пашинян подчеркнул динамичный характер развития отношений между Арменией и Евросоюзом и отметил последовательную поддержку ЕС в деле развития демократических институтов.
Отметим, что Койву была назначена на этот пост 17 февраля этого года. Она сменила на этом посту Маркуса Риттера.
