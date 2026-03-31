Пашинян обсудил с новым главой миссии ЕС в Армении мирный процесс с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял нового руководителя мониторинговой миссии Евросоюза в стране Сату Койву.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Департамент информации и по связям с общественностью Аппарата премьера Армении.

В ходе встречи собеседники затронули вопросы мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

Пашинян подчеркнул динамичный характер развития отношений между Арменией и Евросоюзом и отметил последовательную поддержку ЕС в деле развития демократических институтов.

Отметим, что Койву была назначена на этот пост 17 февраля этого года. Она сменила на этом посту Маркуса Риттера.