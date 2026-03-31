    Paşinyan Ermənistanda Aİ missiyasının yeni rəhbəri ilə Azərbaycanla sülh prosesini müzakirə edib

    Region
    • 31 mart, 2026
    • 15:18
    Paşinyan Ermənistanda Aİ missiyasının yeni rəhbəri ilə Azərbaycanla sülh prosesini müzakirə edib
    Nikol Paşinyan

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqının ölkədəki müşahidə missiyasının yeni rəhbəri Satu Koyvunu qəbul edib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu yerli KİV Ermənistan Baş nazirinin Aparatının İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinə istinadən bildirib.

    Görüş zamanı tərəflər Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesi məsələlərinə toxunublar.

    Paşinyan Ermənistan və Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin inkişafının dinamik xarakterini və demokratik institutların inkişafı işində Aİ-nin ardıcıl dəstəyini vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, Koyvu bu vəzifəyə cari il fevralın 17-də təyin olunub. O bu vəzifədə Markus Ritteri əvəzləyib.

    Avropa İttifaqı Nikol Paşinyan
    Пашинян обсудил с новым главой миссии ЕС в Армении мирный процесс с Азербайджаном
    Pashinyan mulls Azerbaijan-Armenia peace process with new head of EU mission

