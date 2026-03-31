Paşinyan Ermənistanda Aİ missiyasının yeni rəhbəri ilə Azərbaycanla sülh prosesini müzakirə edib
Region
- 31 mart, 2026
- 15:18
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqının ölkədəki müşahidə missiyasının yeni rəhbəri Satu Koyvunu qəbul edib.
"Report"un məlumatına görə, bunu yerli KİV Ermənistan Baş nazirinin Aparatının İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinə istinadən bildirib.
Görüş zamanı tərəflər Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesi məsələlərinə toxunublar.
Paşinyan Ermənistan və Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin inkişafının dinamik xarakterini və demokratik institutların inkişafı işində Aİ-nin ardıcıl dəstəyini vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Koyvu bu vəzifəyə cari il fevralın 17-də təyin olunub. O bu vəzifədə Markus Ritteri əvəzləyib.
Son xəbərlər
16:36
Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcəkHərbi
16:30
EBRD-nin manatla buraxdığı istiqrazlara görə növbəti faizlər ödəniləcəkMaliyyə
16:27
ABŞ müharibə naziri İranı xəbərdar etdi: Razılaşmanı qəbul edinRegion
16:25
Heqset: Yaxın günlər həlledici olacaq və İran bunu bilirDigər ölkələr
16:25
Azərbaycanın basketbol millisinin AVRO-2029-un ilkin seçmə mərhələsindəki rəqibləri bəlli olubKomanda
16:21
Özbəkistan və Qazaxıstan XİN-ləri 2026-2027-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramı imzalayıblarRegion
16:16
SEPAH: İran ordusunun Baş Qərargah rəisinin müşaviri öldürülübRegion
16:15
Bayram günlərində respublika yollarında baş verən qəzaların sayı açıqlanıbHadisə
16:12
Video