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Пашинян назвал причину увольнения главы минобороны Армении

Пашинян назвал причину увольнения главы минобороны Армении Такое решение было принято из-за ситуации на границе с Азербайджаном, отметил премьер Армении
В регионе
15 ноября 2021 г. 14:06
Пашинян назвал причину увольнения главы минобороны Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение уволить главу Минобороны Аршака Карапетяна и назначить на его место вице-премьера Сурена Папикяна из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Хочу подчеркнуть, что я принял решение освободить Аршака Карапетяна от должности министра обороны и назначить на эту должность Сурена Папикяна, который в настоящее время является вице-премьером. Такое решение было принято в результате анализа событий, разворачивающихся со вчерашнего дня, - сказал сегодня на заседании Совета безопасности республики Пашинян. - На данный момент ситуация привела меня к решению, что должна быть смена министра".

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan müdafiə nazirinin dəyişdirilməsinin səbəbini açıqlayıb
Версия на английском языке Pashinyan names reason for Armenian Defense Minister's dismissal

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