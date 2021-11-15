В Армении сменился глава Минобороны

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна снял с должности министра обороны Аршака Карапетяна и назначил на его место вице-премьерa Сурена Папикяна.

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна снял с должности министра обороны Аршака Карапетяна и назначил на его место вице-премьерa Сурена Папикяна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Принимая в основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян подписал указ о снятии с занимаемой должности министра обороны Аршака Карапетяна. Другими указами президента Сурен Папикян освободился с должности вице-премьера и назначен министром обороны", - отмечается в сообщении.