О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении сменился глава Минобороны

В Армении сменился глава Минобороны Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна снял с должности министра обороны Аршака Карапетяна и назначил на его место вице-премьерa Сурена Папикяна.
В регионе
15 ноября 2021 г. 13:12
В Армении сменился глава Минобороны

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна снял с должности министра обороны Аршака Карапетяна и назначил на его место вице-премьерa Сурена Папикяна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Принимая в основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян подписал указ о снятии с занимаемой должности министра обороны Аршака Карапетяна. Другими указами президента Сурен Папикян освободился с должности вице-премьера и назначен министром обороны", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Defense minister replaced in Armenia
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın yeni müdafiə naziri təyin olunub

Другие новости из категории

В России выявлено свыше 38 тыс. новых случаев заражения COVID-19
В России выявлено свыше 38 тыс. новых случаев заражения COVID-19
15 ноября 2021 г. 12:49
Начался визит главы МИД Турции в Иран
Начался визит главы МИД Турции в Иран
15 ноября 2021 г. 11:53
В Грузии за сутки COVID-19 заразились более 1,8 тыс. человек
В Грузии за сутки COVID-19 заразились более 1,8 тыс. человек
15 ноября 2021 г. 10:53
ЕС может ввести санкции против аэропорта Минск из-за миграционного кризиса
ЕС может ввести санкции против аэропорта "Минск" из-за миграционного кризиса
15 ноября 2021 г. 09:53
В Иране около ста человек пострадали при землетрясении
В Иране около ста человек пострадали при землетрясении
15 ноября 2021 г. 09:40
В Тбилиси прошли очередные акции сторонников Саакашвили
В Тбилиси прошли очередные акции сторонников Саакашвили
15 ноября 2021 г. 06:49
В ЕС обеспокоены напряженностью на границе Азербайджана и Армении
В ЕС обеспокоены напряженностью на границе Азербайджана и Армении
15 ноября 2021 г. 05:13
Азербайджан установит пункты погранконтроля на дороге Кафан - Чакатен
Азербайджан установит пункты погранконтроля на дороге Кафан - Чакатен
15 ноября 2021 г. 01:46
В Грузии 9 депутатов парламента объявили голодовку в знак солидарности с Саакашвили
В Грузии 9 депутатов парламента объявили голодовку в знак солидарности с Саакашвили
14 ноября 2021 г. 19:08
В Турции будет запущен первый электропоезд отечественного производства
В Турции будет запущен первый электропоезд отечественного производства
14 ноября 2021 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi